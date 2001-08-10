10:21, | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцам напомнили о детском телефоне доверия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акцию «Минута телефона доверия» провели специалисты Регионального центра Президентской библиотеки, действующего при Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 января. Мероприятие поддержали Серебряные волонтеры и отряд «Здесь и Сейчас» Южно-Сахалинской школы № 5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В рамках Акции гостям и жителям островной столицы раздали информационные памятки «О едином детском телефоне доверия» и напомнили о принципах и особенностях работы службы: доступности, анонимности и квалифицированной психологической помощи.
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