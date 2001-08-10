Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор области Вячеслав Рафикович Шайбеков 04 февраля 2025 года проведёт личный приём граждан – участников специальной военной операции, членов их семей и предпринимателей, проживающих на территории Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Начало приёма в 11.00 час.

Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения Корсаковской городской прокуратуры (г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 16).

Записаться на приём можно в рабочее время в Корсаковской городской прокуратуре и по телефонам 8 (42435) 4-13-11, 8 (4242) 49-45-88.

Запись осуществляется по 03 февраля 2025 года.

Гражданам, желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На личном приёме участники СВО и члены их семей, представители могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона, в том трудовых и жилищных прав, прав на предоставление мер социальной поддержки и по другим социально значимым вопросам.

Субъекты предпринимательской деятельности могут обратиться по вопросам нарушения их прав со стороны органов власти и местного самоуправления, наличия задолженности по государственным и муниципальным контрактам, и по иным вопросам.