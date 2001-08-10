Тихоокеанское
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16:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

18% жителей Южно-Сахалинска попадались на уловки телефонных мошенников

18% жителей Южно-Сахалинска попадались на уловки телефонных мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане областного центра.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 17% жителей Южно-Сахалинска рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (25%) звонят несколько раз в неделю, столько же горожан принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев респондентов следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

18% горожан приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 14% — однократно, 4% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (19%).

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Время проведения: 18—21 января 2025 года

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