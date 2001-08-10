В Тымовском запланирован личный приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Жаботинский Максим Юрьевич посредством видео-конференц-связи проведет личный прием граждан участников специальной военной операции, членов их семей и предпринимателей, проживающих на территории Тымовского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Личный прием будет проходить 28 января 2025 года с 15.00 час. в здании прокуратуры Тымовского района по адресу: пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 97.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (42447) 2-14-39; 49-45-88 по 27 января включительно.

Лицам, желающим обратиться на прём при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На личном приёме участники СВО и члены их семей могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона, в том числе трудовых и жилищных прав, прав на предоставление мер социальной поддержки и по другим социально значимым вопросам.

Субъекты предпринимательской деятельности могут обратиться по вопросам нарушения их прав со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, наличия задолженности по государственным и муниципальным контрактам, и по иным вопросам.