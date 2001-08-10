Тихоокеанское
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11:51, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из пулемета и гранатомета "Пламя"

На Сахалине военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы из пулемета и гранатомета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе военнослужащие армейского корпуса ВВО совершенствуют навыки стрельбы из пулемета и автоматического гранатомета станкового АГС-17 "Пламя", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» ежедневно проводят теоретические и практические занятия с пулеметчиками и расчетами АГС-17 "Пламя".

В ходе подготовки пулеметчики в парах выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение по полю боя в то время, как расчеты АГС-17 "Пламя" уже прошли курс теоретической подготовки и теперь закрепляют навыки и приемы стрельбы из автоматического станкового гранатомета.

Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО проходят под руководством опытных инструкторов, которые передают свой боевой опыт с учетом специальной военной операции (СВО).

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