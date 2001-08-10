Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В клиентских службах отделения Социального фонда России по Сахалинской области последняя суббота месяца — приемный день, рассказали ТИА "Острова" в региональном СФР.

Прием граждан в последнюю субботу месяца в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Сахалинской области осуществляется с 9 до 16 часов без перерыва на обед.

Для повышения доступности услуг фонда и улучшения качества обслуживания клиентов с марта 2024 года в клиентских службах Отделения СФР по Сахалинской области введен дополнительный день приема граждан. Теперь, помимо основного обслуживания по будням, прием посетителей в офисах регионального Отделения ведется каждую последнюю субботу месяца.

Предварительно записаться на прием сахалинцы могут через электронный сервис на сайте Социального фонда либо по телефону единого контакт-центра СФР: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Все услуги Отделения Социального фонда России по Сахалинской области оказываются бесплатно, в том числе запись на прием.