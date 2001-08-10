Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комплексное мероприятие «Чеховский калейдоскоп: жизнь, творчество, наследие» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 января в 11.00. Встреча будет приурочена к трем важным датам: 165-летию писателя и драматурга Антона Чехова, 135-летию его путешествия на Сахалин и 130-летию выхода в свет знаменитой книги «Остров Сахалин», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостей ждут мастер-классы, лекции, презентации, интеллект-игры, викторины, экскурсии и многое другое.

«Калейдоскоп» откроется выставкой «Спутник человеческого сердца: к 165-летию А. П. Чехова», где будут представлены первые издания книг писателя, разнообразные издания книги «Остров Сахалин», видеоматериалы и аудиозаписи.

Мастер-класс «Книжка-малышка» познакомит участников с миром миниатюрных книг, а интеллект-игра «Всё ПроСахалинено!» предложит гостям каверзные вопросы о биографии и творчестве писателя, сюжетах и героях его произведений.

Помимо прочего, посетителям будет представлен уникальный альбом ручной работы «Азбука Чехова». Все желающие смогут не только ознакомиться с этим произведением искусства, но и принять участие в мастер-классе по линогравюре, создав одну из страниц этой уникальной книги.

На лекции «Я не барин, а доктор» гости узнают Чехова не только как автора известных произведений, но и как активного благотворителя.

Обращаем внимание, что для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная запись. Несколько площадок также доступны по Пушкинской карте.

Телефон для справок и предварительной записи на мастер-классы по телефону +7 (4242) 45-25-37.