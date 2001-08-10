На Сахалине продолжается реализация программы по повышению надежности электросетевого комплекса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) Сахалинэнерго (входит в Группу РусГидро) в 2024 году вело строительно-монтажные работы на ЛЭП 220 кВ, трех ЛЭП 35 кВ, подстанциях 220 кВ и 110 кВ, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В 2024 году в рамках ПОУРЭК был выполнен первый этап реконструкции системообразующей ЛЭП 220 кВ «Лермонтовка-Краснопольская». Была переведена в кабельное исполнение ЛЭП 35 кВ, соединяющая подстанции «Леонидово» и «Тихменево», что значительно повысило устойчивость линии к воздействию неблагоприятных погодных явлений. Завершена масштабная реконструкция ЛЭП 35 кВ «Санаторная-Новоалександровская».

В 2025 году в рамках ПОУРЭК продолжатся работы по реконструкции подстанций 220 кВ «Южно-Сахалинская», 110 кВ «Южная», ЛЭП 35 кВ «Яблочная-Костромская». В Поронайском районе еще одна воздушная ЛЭП 35 кВ будет переведена в кабельное исполнение, завершится реконструкция подстанции 35 кВ «Санаторная». Продолжаются проектно-изыскательские работы по пяти проектам, завершается подготовка закупочной документации по пяти мероприятиям.

Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений. Главная цель программы – значительное повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области. Всего в рамках ПОУРЭК будут реконструированы или вновь построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей трансформаторной мощностью 790 МВА.