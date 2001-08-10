Эксперты ВТБ: бум ИЖС на Дальнем Востоке закончился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным оценкам ВТБ, в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%. Выдачи таких кредитов составили около 530 млрд рублей. Между тем годом ранее этот сегмент рынка продемонстрировал четырехкратный прирост продаж.

ВТБ по итогам 2024 года предоставил клиентам более 12,4 тысяч кредитов на ИЖС и готовые дома, общий объем сделок составил более 70 млрд рублей – на 15% меньше, чем годом ранее. В ДФО выдачи ИЖС сократились сильнее: почти на треть. По итогам года объем таких кредитов составил лишь 318,7 млн рублей – на 28% ниже уровня 2023 года. Лидером сжатия такого кредитования у ВТБ стал Камчатский край. Приморье и Хабаровский край, напротив, выросли по числу и объему выдач: в этих регионах тренд на частное строительство выражен сильнее.

Примерно 8 из 10 кредитов заемщики получили на покупку готовых домов. Из-за более выгодных ставок в основном клиенты оформляли ипотеку с господдержкой – прежде всего, «семейной». В ВТБ доля этой программы в выдачах кредитов на ИЖС составила 50%, на готовые дома – примерно треть. Средний «чек» по итогам года остался на примерно сопоставимом с 2023 годом уровне, составив 5,8 млн рублей при получении средств на самостоятельное строительство и 5,6 млн – на готовые дома.

Рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда перестала работать программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить все расчеты только по договору подряда с эскроу. Сдерживающим фактором выступила и стоимость рыночных кредитов, которая увеличилась вслед за ключевой ставкой.

«Ипотечный бум подошел к концу и в сегменте частного строительства: ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке. В наступившем году из-за высоких ставок, изменившейся господдержки и перехода к расчетам только по эскроу выдачи кредитов на дома просядут достаточно существенно. Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на «семейную» ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.