Тихоокеанское
информационное агентство
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16:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность

На территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января на территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрацию указанного муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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