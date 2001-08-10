16:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 января на территории Невельского района прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В администрацию указанного муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:35 Сегодня 169 нарушений правил дорожного движение пресечено за прошедшие сутки на Сахалине
08:55 Сегодня Эксперты ВТБ: бум ИЖС на Дальнем Востоке закончился
09:32 Сегодня На Сахалине продолжается реализация программы по повышению надежности электросетевого комплекса
09:45 Сегодня Юные курильчане определили сильнейших в регби
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
Выбор редакции
- 10:16 Сегодня Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 Вчера Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?