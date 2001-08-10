Аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная воздушная гавань региона ввела в работу систему по продаже дополнительных услуг авиакомпаний. Теперь пассажиры могут оплатить сервисы прямо во время регистрации на рейс, не отходя от стойки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Ранее оформлять дополнительные услуги приходилось отдельно. Получив посадочный талон, путешественник обращался в специализированную кассу и ждал свою очередь, после чего – возвращался к стойкам регистрации. Движение по такому маршруту вызывало временные потери и усиливало стресс у человека. Новая технология позволяет через одно окно, быстро и с комфортом произвести и оплату услуг, и оформление документов к полёту.

Чтобы удовлетворить спрос пассажиров на покупку сервисов от авиакомпаний, аэровокзальный комплекс приобрёл 10 мобильных терминалов. Все они оснащены отечественным приложением и работают синхронно с программой регистрации. То есть, когда агент фиксирует перевес в багаже или ручной клади, данные об этом автоматически поступают на кассовый аппарат. Сотруднику нужно выбрать пассажира из списка или отсканировать штрихкод на посадочном талоне, окно для оплаты тут же появится на экране.

Таким образом можно оплатить перевозку дополнительного места багажа, животного, оружия и повысить класс обслуживания на рейс. Воспользоваться сервисом могут все, кто приобрёл билеты на перелёты Группы авиакомпаний «Аэрофлот» с 21 января 2025 года. В осенне-зимний период воздушные суда «Аэрофлота» работают на следующих маршрутах из Южно-Сахалинска: Москва, Красноярск, Благовещенск.

Большинство агентов по регистрации аэровокзала уже прошли обучение. Каждому из них открыли доступ к работе в системе и присвоили личный номер кассира. Полностью с использованием аппаратов сотрудники комплекса освоятся к концу января.

«Наша команда прикладывает все усилия, чтобы создать для пассажиров максимально комфортные условия. Мобильная система по продаже дополнительных услуг – ещё один шаг в этом направлении. С помощью этой технологии мы повышаем качество и удобство работы аэровокзала, сокращаем время ожидания в очереди. Учитывая, что поток пассажиров в авиагавани растёт с каждым месяцем, это особенно актуально», - подчеркнула начальник службы организации пассажирских перевозок АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Ирина Дё.

Пассажиры, которые планируют авиапутешествие в высокий летний период, могут быть уверены: оформление предполётных процедур займёт у них меньше времени, чем в прошлые годы. Для удобства путешественников к тому времени в аэровокзале планируют расширить спектр услуг для оплаты в мобильных кассах и количество направлений, где этим сервисом можно было бы воспользоваться.