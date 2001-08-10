Тихоокеанское
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14:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На западном побережье Сахалина выросли скорости мобильного интернета

На западном побережье Сахалина выросли скорости мобильного интернета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сёлах Парусное и Белинское Томаринского района запущена LTE-сеть МТС. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к голосовой связи и интернету на скорости до 50 Мбит/ получили местные жители и туристы. Сеть LTE покрывает всю территорию сёл, а также большой участок региональной трассы, связывающей Южно-Сахалинск и Углегорск.

Белинское и Парусное расположены на западном побережье, на берегу Татарского пролива. Несмотря на небольшой размер, оба села имеют богатую историю. В окрестностях сохранились следы времен Карафуто. в том числе синтоистский храмовый комплекс «Томариоро-дзиндзя» в честь японской богини солнца.

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