Тихоокеанское
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13:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки владения стрелковым оружием

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки владения стрелковым оружием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине, на войсковом полигоне «Троицкий» с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по армейской тактической стрельбе (АТС), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия. Стрельба ведется из положений «лёжа», «стоя», «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Такие занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы у  военнослужащих, но и способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.

При проведении таких тренировок военнослужащие тренируют меткость стрельбы из различных видов оружия, нарабатывают опыт и технику выполнения элементов упражнения.

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