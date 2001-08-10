10:47, | Новости общества Сахалина и Курил
Погрузка на железной дороге в Сахалинской области в 2024 году выросла на 8%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году погрузка на железной дороге на Сахалине составила почти 1,6 млн тонн (+8% к 2023 году), рассказали ТИА "Острова "в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.
В том числе погружено:
- каменного угля – 1,4 млн. тонн (+10,6%);
- строительные грузы – 123,9 тыс. тонн (-7,9%);
- нефти и нефтепродуктов – 44,5 тыс. тонн (+3,3%);
- цемента – 28,7 тыс. тонн (-8,7%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,3 тыс. тонн (рост в 7 раз).
В декабре погрузка в Сахалинской области увеличилась на 2,4% и составила 140,3 тыс. тонн.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел семинар-совещание с партийным активом
09:17 Сегодня Аналитики подвели итоги на рынке труда в Сахалинской области за 2024 год
09:26 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
10:28 Сегодня На Сахалине задержана организованная группа, незаконно добывавшая трепангов
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Выбор редакции
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
- 14:17 17 Января На Сахалине военнослужащие учатся метать учебные ручные гранаты РДГ-5
- 14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?