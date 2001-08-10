Тихоокеанское
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10:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области в 2024 году выросла на 8%

Погрузка на железной дороге в Сахалинской области в 2024 году выросла на 8%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году погрузка на железной дороге на Сахалине составила почти 1,6 млн тонн (+8% к 2023 году), рассказали ТИА "Острова "в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

В том числе погружено:

- каменного угля – 1,4 млн. тонн (+10,6%);

- строительные грузы – 123,9 тыс. тонн (-7,9%);

- нефти и нефтепродуктов – 44,5 тыс. тонн (+3,3%);

- цемента – 28,7 тыс. тонн (-8,7%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 6,3 тыс. тонн (рост в 7 раз).

В декабре погрузка в Сахалинской области увеличилась на 2,4%  и составила 140,3 тыс. тонн.

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