Аналитики подвели итоги на рынке труда в Сахалинской области за 2024 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты российской рекрутинговой онлайн-платформы hh,ru проанализировали итоги 2024 года на рынке труда в Сахалинской области и выяснили, вырос ли спрос на персонал у местных работодателей, на каком уровне была активность соискателей и как поменялась ситуация с дефицитом кадров.

Спрос на персонал за год вырос на 24%

Количество вакансий, открытых в Сахалинской области за весь 2024 год, на 24% превысило объем предложений о работе за предыдущий 2023 год. В целом по стране активность работодателей была менее значительной и прирост вакансий составил +20% год к году.

Самый высокий спрос в 2024 году зафиксирован на кадры из направлений «Рабочий персонал» (28% от всех открытых вакансий за год), «Строительство, недвижимость» (21%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), а также «Производство, сервисное обслуживание» (17%).

При этом у компаний, которые искали специалистов в Сахалинской области, существеннее всего, по сравнению с прошлым годом, выросла потребность в специалистах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (+54% вакансий год к году), «Рабочий персонал» (+45%), «Высший и средний менеджмент» (+44%) и «Наука, образование» (+42%).

Активность соискателей увеличилась на 27%

Активность соискателей в прошедшем году росла быстрее работодательской, что стало новым трендом на рынке труда. Сахалинцы открыли или обновили на 27% больше резюме, чем в 2023 году. В целом по стране прирост активных резюме составил +15%.

Самый высокий интерес местные соискатели проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (22% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Строительство, недвижимость» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (16%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 14%).

При этом наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (+47% резюме год к году), «Автомобильный бизнес» (+44%), «Медицина, фармацевтика» (+35%) и «Рабочий персонал» (+33%).

Напротив, снизился интерес к работе в сферах «Страхование» (–16% резюме год к году) и «Розничная торговля» (–8%).

На рынке труда умеренная конкуренция за кадры

По итогам декабря 2024 на одну вакансию в Сахалинской области приходится 4,8 резюме, что соответствует значениям умеренного уровня конкуренции за рабочие места (норма начинается от 4 резюме на вакансию). С начала года (января 2024) значения индекса выросли в регионе на 1,1 п. п. (с 3,7 резюме на вакансию), и это говорит о тренде на смягчение кадрового дефицита. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, а за 12 месяцев этот показатель вырос на +0,8 п. п.