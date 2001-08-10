Аналитики подвели итоги на рынке труда в Сахалинской области за 2024 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Эксперты российской рекрутинговой онлайн-платформы hh,ru проанализировали итоги 2024 года на рынке труда в Сахалинской области и выяснили, вырос ли спрос на персонал у местных работодателей, на каком уровне была активность соискателей и как поменялась ситуация с дефицитом кадров.
Спрос на персонал за год вырос на 24%
Количество вакансий, открытых в Сахалинской области за весь 2024 год, на 24% превысило объем предложений о работе за предыдущий 2023 год. В целом по стране активность работодателей была менее значительной и прирост вакансий составил +20% год к году.
Самый высокий спрос в 2024 году зафиксирован на кадры из направлений «Рабочий персонал» (28% от всех открытых вакансий за год), «Строительство, недвижимость» (21%), «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), а также «Производство, сервисное обслуживание» (17%).
При этом у компаний, которые искали специалистов в Сахалинской области, существеннее всего, по сравнению с прошлым годом, выросла потребность в специалистах из сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (+54% вакансий год к году), «Рабочий персонал» (+45%), «Высший и средний менеджмент» (+44%) и «Наука, образование» (+42%).
Активность соискателей увеличилась на 27%
Активность соискателей в прошедшем году росла быстрее работодательской, что стало новым трендом на рынке труда. Сахалинцы открыли или обновили на 27% больше резюме, чем в 2023 году. В целом по стране прирост активных резюме составил +15%.
Самый высокий интерес местные соискатели проявляли к трудоустройству в таких направлениях, как «Рабочий персонал» (22% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Строительство, недвижимость» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (16%), «Продажи, обслуживание клиентов» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 14%).
При этом наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (+47% резюме год к году), «Автомобильный бизнес» (+44%), «Медицина, фармацевтика» (+35%) и «Рабочий персонал» (+33%).
Напротив, снизился интерес к работе в сферах «Страхование» (–16% резюме год к году) и «Розничная торговля» (–8%).
На рынке труда умеренная конкуренция за кадры
По итогам декабря 2024 на одну вакансию в Сахалинской области приходится 4,8 резюме, что соответствует значениям умеренного уровня конкуренции за рабочие места (норма начинается от 4 резюме на вакансию). С начала года (января 2024) значения индекса выросли в регионе на 1,1 п. п. (с 3,7 резюме на вакансию), и это говорит о тренде на смягчение кадрового дефицита. Для сравнения, в целом по России в конце года был достигнут баланс спроса и предложения — 4,2 резюме на вакансию, а за 12 месяцев этот показатель вырос на +0,8 п. п.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел семинар-совещание с партийным активом
09:17 Сегодня Аналитики подвели итоги на рынке труда в Сахалинской области за 2024 год
09:26 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
10:28 Сегодня На Сахалине задержана организованная группа, незаконно добывавшая трепангов
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
15:47 16 Января Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
Выбор редакции
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
- 14:17 17 Января На Сахалине военнослужащие учатся метать учебные ручные гранаты РДГ-5
- 14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?