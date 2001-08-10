В Южно-Сахалинске прошел семинар-совещание с партийным активом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области партийный актив обсудил итоги прошедшего XXII съезда партии «Единая Россия», задачи на 2025 год, работу местных общественных приемных, совета сторонников, первичных отделений, а также взаимодействие со средствами массовой информации и позиционирование в социальных сетях.

Президент объявил 2025 год – годом защитника отечества. Первый заместитель секретаря регионального отделения Сергей Байдаков отметил, что в Сахалинской области будет сделан акцент на социализацию ветеранов специальной военной операции и членов их семей: «Мы будем особенно контролировать вопросы связанные с медициной, социальной поддержкой, трудоустройством, переобучением, вовлечением наших героев и их семей в общественную и политическую жизнь, в партийные институты. Это главная задача партии на ближайшие годы».

«Сегодня в Южно-Сахалинске проходит обучающий семинар-совещание. Мы собрали все местные отделения, южные районы приехали очно, а север и центр острова, а также Курильские острова присутствовали по видеосвязи. Участниками мероприятия стали депутаты Сахалинской областной думы, городской думы Южно-Сахалинска, муниципальные депутаты из районов. Мы обсудили план работы на 2025-й год. Этот план в первую очередь состоит из-за тех посылов и из тех акцентов, которые были расставлены на съезде партии «Единая Россия», который прошел в декабре 24-го года. В основном акцент — это работа с ветеранами и семьями участников СВО, реализация "Народной программы" и партийное строительство. В этом году большая работа предстоит по усилению взаимодействия с муниципальными депутатами по партийной повестке. Они будут более активно участвовать в партийной жизни. Этот семинар важен с точки зрения партийного строительства и укрепление партийной дисциплины», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

По словам руководителя регионального совета сторонников партии Сергея Шарова, «сегодня мы говорим о перезагрузке работы института сторонников партии, анализируем накопленный опыт. В приоритет поставлено взаимодействие с участниками СВО и военнослужащими. Забота о защитниках Родины и членах их семей - первостепенная задача. По новому вектору будет выстроена работа со вновь принятыми сторонниками. Обязательным станет участие в нескольких партийных мероприятиях, онлайн-обучение и вовлечение в работу единомышленников. Также отмечу, что более масштабной станет поддержка со стороны партии гражданских инициатив: еще большее количество людей, активистов, НКО смогут реализовать свои проекты».

Повышенное внимание партийное руководство уделяет недавно созданному новому партийному институту – региональному совету первичных отделений. Как сказал его руководитель Антон Вдовин, «в рамках работы регионального совета первичных отделений будем разрабатывать совместные партийные инициативы, направленные на решение актуальных проблем региона. Работа регионального совета первичных отделений требует целенаправленных усилий и постоянного обновления подходов. Стратегия на 2025 год, основанная на установке четких ключевых показателей эффективности, позволит обеспечить системное развитие работы совета и будет способствовать повышению эффективности работы первичных отделений».

Одним из важнейшего направления работы партии в 2025 году останется прием граждан по различным вопросам. Тысячи сахалинцев и курильчан в прошлом году смогли получить ответы на свои вопросы или адресную помощь. Такая работа продолжится во всех районах области и в этом году.

«Мы обсудили важную тему - работу региональной общественной приемной и местных общественных приемных партии «Единая Россия». Эти структуры играют ключевую роль в нашей политической системе и в жизни наших граждан. Общественные приемные - это не просто офисы, где можно оставить жалобу или обратиться за помощью. Это места, где каждый гражданин может получить поддержку и быть услышанным. Они служат связующим звеном между властью и обществом, обеспечивая обратную связь и открытость власти. Мы активно работаем над тем, чтобы каждый посетитель мог получить квалифицированную помощь в самых различных вопросах: от социальных проблем до вопросов ЖКХ и здравоохранения. На основе обращений мы выявляем системные проблемы и пути их решения. Это позволяет нам не только реагировать на запросы граждан, но и формировать стратегию развития региона на основе реальных потребностей общества», - рассказала руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Рудакова.