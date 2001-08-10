В 23% компаний Южно-Сахалинска есть правила для курящих сотрудников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опросил работодателей о регламентах для курящих работников и курящих сотрудников компаний о количестве и продолжительности их перекуров в течение рабочего дня.
Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в 23% компаний для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность.
В целом, среди никотинозависимых 21% не позволяют себе курить на работе. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры 5 и более раз за день. 3—4 раза за рабочий день или смену курят 28% южносахалинцев.
У 67% курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.
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Время проведения: 9—16 января 2025 года
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