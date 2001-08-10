Первый в России измельчитель строительного мусора создал житель Приморья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье, при поддержке краевого центра "Мой бизнес", создан уникальный шредер для переработки строительных отходов. Разработка, выполненная участником регионального проекта "Развитие", не имеет аналогов в России по производительности, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Предприниматель Илья Голдаев создал отечественный аналог немецкой машины для переработки крупногабаритного мусора, включая строительный. Шредер способен перерабатывать деревья, бетон и даже целые многоэтажные здания. Такие машины могут быть использованы для восстановления территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Строительные отходы после сноса зданий, такие как железобетон, шредер перерабатывает во вторичный щебень, пригодный для повторного использования. Измельченный асфальт можно использовать для строительства новых дорог, а кирпич — в качестве наполнителя для бетона.
По словам Ильи Голдаева, производительность машины достигает 50 тонн в час, что позволяет переработать пятиэтажный дом за две недели. Шредер также подходит для измельчения крупных кусков угля (до 2 тонн), перерабатывая до 500 тонн твердого топлива в час.
Важную роль в разработке машины сыграла поддержка Регионального центра инжиниринга, входящего в состав центра "Мой бизнес". Предприятие получило финансирование на перевод чертежей в производственную документацию. Команда проектировщиков работала над созданием устройства в течение шести месяцев.
В 2024 году машиностроительная компания стала одним из победителей акселератора центра "Мой бизнес" и получила сертификат на 2 миллиона рублей господдержки. Кроме того, 15 сотрудников предприятия прошли обучение бережливым технологиям, что помогло снизить издержки и повысить эффективность производства.
Отметим, что центр "Мой бизнес" Приморья работает при поддержке краевого министерства экономического развития в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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