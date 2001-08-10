На Сахалине бойцы отрабатывают действия по захвату опорных пунктов противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают захват опорных пунктов и окопов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий, военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также передвижение и ведение боя в окопах «противника».

Для ведения огня в ходе учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие укрытия на местности.

Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой инструктора применяют средства имитации и холостые боеприпасы.