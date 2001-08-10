Тихоокеанское
информационное агентство
22 Января 2025
Сейчас 11:03
99,93|103,29
Сахалинские автоинспекторы за сутки пресекли 141 нарушение правил дорожного движения
13:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине бойцы отрабатывают действия по захвату опорных пунктов противника

На Сахалине бойцы отрабатывают действия по захвату опорных пунктов противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают захват опорных пунктов и окопов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий, военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также передвижение и ведение боя в окопах «противника».

Для ведения огня в ходе учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие укрытия на местности.

Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений: «лёжа», «стоя» и «с колена», а также в движении.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой инструктора применяют средства имитации и холостые боеприпасы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?