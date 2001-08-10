Глава округа на Камчатке подарил случайному мальчику свой мотошлем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко подарил случайному мальчику свой шлем. Теперь он разыскивает ребенка, чтобы вручить ему также комплектующие детали, оставшиеся от экипировки, сообщает ТК "41 Регион".

"В прошлом году как-то раз вечером, возвращаясь с работы, встретил в посёлке ребят, которые катались на мототехнике без защитной экипировки, за что мальчишкам сделал замечание и прочитал целую лекцию по безопасности при использовании техники. В итоге я подарил одному из ребят свой мотошлем. А сегодня, наводя порядок, обнаружил у себя коробку с комплектующими от этого шлема. Это различные фильтры, сменный козырёк и много чего ещё интересного", - уточнил глава округа.

Олег Бондаренко попросил юношу выйти на него и забрать коробку с комплектующими. Также руководитель муниципалитета напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности при катании на мототехнике.