Глава округа на Камчатке подарил случайному мальчику свой мотошлем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Усть-Камчатского округа Олег Бондаренко подарил случайному мальчику свой шлем. Теперь он разыскивает ребенка, чтобы вручить ему также комплектующие детали, оставшиеся от экипировки, сообщает ТК "41 Регион".
"В прошлом году как-то раз вечером, возвращаясь с работы, встретил в посёлке ребят, которые катались на мототехнике без защитной экипировки, за что мальчишкам сделал замечание и прочитал целую лекцию по безопасности при использовании техники. В итоге я подарил одному из ребят свой мотошлем. А сегодня, наводя порядок, обнаружил у себя коробку с комплектующими от этого шлема. Это различные фильтры, сменный козырёк и много чего ещё интересного", - уточнил глава округа.
Олег Бондаренко попросил юношу выйти на него и забрать коробку с комплектующими. Также руководитель муниципалитета напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности при катании на мототехнике.
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