Названы самые востребованные специалисты в Сахалинской области в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, российского рекрутингового онлайн-ресурса, проанализировали более 35 тысяч вакансий, открытых в Сахалинской области в 2024 году, и выяснили, каких специалистов чаще всего искали работодатели.

Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в Сахалинской области, возглавили водители (2,2 тысячи предложений о работе).

На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,9 тыс. вакансий), на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (1,9 тыс. вакансий).

В целом по России топ-3 практически идентичен: самыми востребованными на рынке труда оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.

Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году на Сахалине был массовый спрос, находятся разнорабочие (1,4 тыс. вакансий), бухгалтеры, машинисты (по 1 тыс.), повара, пекари, кондитеры (0,9 тыс.), кладовщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, администраторы (по 0,8 тыс.).

В двадцатку наиболее востребованных вошли также официанты, бармены, бариста, электромонтажники, уборщики (по 0,6 тыс. вакансий), слесари, сантехники, сварщики (по 0,5 тыс.), прорабы, мастера СМР, торговые представители, автослесари, автомеханики, сервисные инженеры, инженеры-механики, а также монтажники (по 0,4 тыс.).

Если говорить о специалистах, которых реже всего искали в 2024 году в Сахалинской области, то это дата-сайентисты, DevOps-инженеры, тестировщики и продюсеры, для которых за весь год в регионе открыли менее десяти предложений о работе.