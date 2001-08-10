На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать воздушные цели "Иглой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на полигоне армейского корпуса отработали действия по уничтожению воздушных целей на современных переносных тренажерах зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На общевойсковом полигоне армейского корпуса «Троицкий» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
Также военнослужащие отрабатывают на время нормативы по замене пусковой трубы.
На данном этапе обучения военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники условного противника.
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