В Крещение "РВК-Сахалин" обеспечил православный приход чистой артезианской водой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» традиционно оказывает помощь в обеспечении чистой артезианской водой южно-сахалинского прихода Святителя Николая Чудотворца в день Крещения Господня, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
С утра на территорию храма на улице Больничной прибыла цистерна с 10 кубометрами воды. Священнослужители провели обряд ее освящения, чтобы все желающие верующие горожане смогли набрать ее домой для своих нужд.
- Сегодня мы отмечаем Крещение Господне, один из самых важных дней в православном мире, посвященный одному из ключевых событий в жизни Иисуса Христа. Крещение Господне - одно из самых древних христианских торжеств, первые упоминания о котором относятся ко 2 веку. По традиции в этот день происходит освящение воды. Оно проводится дважды: накануне праздника и непосредственно в день Богоявления. Верующие с особым трепетом относятся к крещенской воде и бережно хранят ее на протяжении всего года. Ее пьют натощак для исцеления от различных недугов или используют для окропления дома. Важно, чтобы сама вода перед священным крещением была чиста, как и намерения людей, которые будут ее использовать», - отметил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца протоиерей Максим Лобановский.
Вода для обряда освящения – артезианская, добытая из скважины водозабора «Отдаленный». Как и вся вода, которая добывается и подается в город, она прошла контроль безопасности.
«В нашем городе к православному празднику относятся с почтением. В свою очередь, мы готовы и рады оказать помощь в благом деле, чтобы Крещение для прихожан было по-настоящему светлым и радостным днем. Такой же подход компания реализует во многих добровольческих инициативах – сотрудники предприятия собирают корм и медикаменты для пострадавших животных, реализуют проект по очистке русел нерестовых рек и берегов водоемов, организовывают экопросветительские акции, участвуют в субботниках, безвозмездно проводят «Уроки чистой воды» для маленьких южносахалинцев. Только так, вместе, мы сможем сделать мир вокруг чуточку чище и добрее», - поделился генеральный директор РВК «Сахалин» Алексей Смоленский.
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