В Приморье за сутки родились три двойни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сразу три двойни появились на свет в пятницу, 17 января, в Краевом перинатальном центре. Такое событие стало настоящей редкостью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на перинатальный центр.

Первыми новорожденными стали девочки у семьи из Находки. Сестрички родились с небольшим разрывом: старшая весом 2480 граммов и ростом 47 см, а младшая — 2350 граммов при росте 45 см. Дома на их возвращение с нетерпением ждут старшие брат и сестра, а также папа.

Вторая двойня родилась в семье из села Веденка Дальнереченского района. Мальчики появились с разницей в одну минуту. Старший весил 3130 граммов, ростом 48 см, а младший — 2915 граммов и 47 см в росте. Папа и старшая сестра с нетерпением ждут выписки.

Третья пара — мальчики из Большого Камня. Старший весил 2920 граммов при росте 48 см, а младший, появившийся через 7 минут, — 2700 граммов и 47 см в росте.

Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, что является главным для всех. В ближайшие дни малыши будут готовы к выписке. Рождение сразу трех двойняшек за сутки — это уникальное событие, и сотрудники перинатального центра готовы к любым неожиданным ситуациям. В прошлом году учреждение было оснащено самым современным оборудованием в рамках программы «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».