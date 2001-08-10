Жителям Южно-Сахалинска и пригорода рассказали, где оформить транспортные карты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспортные карты действуют в автобусах и поездах, которые курсируют в границах Южно-Сахалинска.
Стоимость единого билета на поездку одним (пригородный поезд или автобус) или несколькими видами транспорта (пригородный поезд + автобус, поезд + поезд, автобус + автобус) составит 35 рублей, если пассажир совершил пересадку в течение 45 минут.
Приобрести транспортную карту можно:
- на железнодорожном вокзале Южно-Сахалинска;
- в ООО «Единый оператор ЮС» (Пограничная, 30).
Подробную информацию о транспортных картах можно получить:
- в Пассажирской компании «Сахалин» по номеру: 71-29-94;
- в диспетчерской службе ООО «Единый оператор ЮС»: 55-65-15 или *6515 (с мобильного звонок бесплатный).
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