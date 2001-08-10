Тихоокеанское
информационное агентство
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16:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На территории пяти районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность

На территории пяти районов Сахалина прогнозируется лавинная опасность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19-20 января 2025 года лавиноопасно на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий схода лавин готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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