Жители Южно-Сахалинска рассказали, с чем у них ассоциируется пятница
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чаще всего респонденты ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.
Какие мысли возникают у жителей Южно-Сахалинска, когда они слышат слово «пятница»? Согласно результатам опроса, 29% респондентов ассоциируют пятницу с грядущими выходными. 22% радуются окончанию рабочей недели, а 14% уже предвкушают долгожданный отдых. Для 10% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 8% это просто еще один рабочий день. 7% вспоминают о развлечениях, а 4% — о возможности выспаться. По 3% ассоциируют этот день с домашними делами, алкоголем и рифмами. 2% связывают пятницу с возможностью общения с близкими, столько же людей с облегчением думают, что наконец-то освободились от работы. Еще 2% вспоминают о пробках на дорогах.
Среди прочих не столь популярных ассоциаций — персонаж Пятница из книги Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, постный день, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми, отчеты, дедлайны и прочее.
У 10% пятница не вызывает никаких ассоциаций.
Интересно, что женщины чаще мужчин связывают последний рабочий день с мыслями о предстоящих выходных, предвкушением отдыха, радостными эмоциями и возможностью выспаться. Мужчины же, в свою очередь, чаще думают о развлечениях, домашних делах, алкоголе и вспоминают рифмы.
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Время проведения: 9—15 января 2025 года
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