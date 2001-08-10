На Сахалине планируют вырастить более одного миллиона тюльпанов к 8 марта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Не успели закончиться зимние праздники, а крупнейший островной производитель цветов в защищенном грунте уже начал подготовку к празднованию Международного женского дня.

Совхоз «Тепличный» высадил 1,1 млн. луковиц тюльпанов, что на треть превышает объем 2024 года, учитывая устойчивый спрос населения на живые местные цветы. Предприятие высадило разнообразные сорта, включая новинки, которые имеют различную форму бутона и расцветку – от классических до экзотических.

Тюльпаны – одни из самых популярных цветов, символ весны и красоты. Для их выращивания сахалинский производитель использует современный метод – гидропонный. Такой способ имеет свои преимущества. К примеру, отсутствие почвы делает обслуживание более удобным, увеличивается длина цветоноса, что особенно удобно для невысоких сортов, а также сокращаются сроки созревания цветов, что способствует снижению затрат на электроэнергию. Специалисты совхоза уделяют огромное внимание каждому этапу: начиная от выбора посадочного материала и заканчивая созданием оптимальных условий для роста цветов. Благодаря этому, гидропонный метод выращивания растений становится еще эффективнее, обеспечивая стабильный урожай.

Цветоводство в Сахалинской области обладает большим потенциалом. Для интенсивного развития данного направления в регионе со стороны Правительства Сахалинской области оказывается ряд мер поддержки для аграриев, выращивающих в защищенном грунте цветы и рассаду цветочных культур. Так, сельхозпроизводителям предоставляется субсидия в размере от 30 до 50 процентов на техническое и технологическое оборудование для теплиц, где выращиваются цветы, и компенсация на природный газ в размере 20 процентов, используемый для отопления цветочных теплиц. Такая гарантированная поддержка со стороны государства дает весомые результаты. Сегодня Сахалинская область является лидером на Дальнем Востоке по выращиванию цветов в защищенном грунте. Ежегодно совхоз «Тепличный» поставляет сахалинцам около 3 млн. штук роз и тюльпанов, а это больше половины от всего количества букетов. Кроме того, согласно официальной статистике, на душу населения сельхозорганизациями в среднем по России реализуется 2 цветка, в Сахалинской области – 7 цветов. С каждым годом в островном регионе увеличивается производство рассады декоративных культур многолетних растений, которое украшает улицы не только областного центра, но и районов области.

Стоит отметить, что сахалинские сельхозпроизводители, развивая цветоводство, вносят значимый вклад в уровень благоустройства территорий муниципальных округов Сахалинской области и в целом в формирование комфортной городской среды, а также повышение качества жизни населения.