У жителей камчатского села из водопровода потекла морская вода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатская прокуратура проверит ситуацию с водоснабжением села Пахачи в Олюторском районе. Там в водопроводную систему попала морская вода, сообщает ИА "Кам 24".
По предварительным данным, из-за сильного прилива произошел подъем уровня морской воды в реке, из-за чего она попала в систему водоснабжения, которая обеспечивает население водой. По информации краевой прокуратуры, в настоящее время организован перенос места забора воды. Ситуация находится на контроле надзорных органов. Прокуратура обещает проверить, насколько уполномоченные органы выполняют свои обязанности по соблюдению прав местных жителей.
Морская вода хлынула из кранов в воскресенье, 12 января. По словам сельчан, это продолжается четвёртый день. Не все жители успели запастись пресной водой.
Из-за солёной воды у пахачинцев регулярно ломается техника, возникают течи в системе отопления. Людям приходится постоянно менять трубы с батареями, покупать новые стиральные машины и смесители. В администрации села Пахачи сообщили, что знают о проблеме. По информации местных властей, пустить солёную воду в систему водоснабжения пришлось из-за экстремальных морозов, случившихся на севере Камчатки.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
16:44 13 Января Жители Южно-Сахалинска рассказали, чем занимаются в дороге на работу
14:39 13 Января На Сахалине для 50 китайских спортсменов провели мастер-классы по русским игрушкам
14:32 13 Января Сахалинцы стали третьими в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
- 16:14 7 Января Правила выбора куриных крыльев для приготовления
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
Выбор редакции
- 14:17 Вчера На Сахалине военнослужащие учатся метать учебные ручные гранаты РДГ-5
- 14:15 16 Января Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
- 10:35 15 Января Более тысячи старшеклассников и студентов Сахалинской области прошли обучение пенсионной грамотности
- 17:22 14 Января Сахалинцы научили китайцев русским-народным танцам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?