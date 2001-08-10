У жителей камчатского села из водопровода потекла морская вода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатская прокуратура проверит ситуацию с водоснабжением села Пахачи в Олюторском районе. Там в водопроводную систему попала морская вода, сообщает ИА "Кам 24".

По предварительным данным, из-за сильного прилива произошел подъем уровня морской воды в реке, из-за чего она попала в систему водоснабжения, которая обеспечивает население водой. По информации краевой прокуратуры, в настоящее время организован перенос места забора воды. Ситуация находится на контроле надзорных органов. Прокуратура обещает проверить, насколько уполномоченные органы выполняют свои обязанности по соблюдению прав местных жителей.

Морская вода хлынула из кранов в воскресенье, 12 января. По словам сельчан, это продолжается четвёртый день. Не все жители успели запастись пресной водой.

Из-за солёной воды у пахачинцев регулярно ломается техника, возникают течи в системе отопления. Людям приходится постоянно менять трубы с батареями, покупать новые стиральные машины и смесители. В администрации села Пахачи сообщили, что знают о проблеме. По информации местных властей, пустить солёную воду в систему водоснабжения пришлось из-за экстремальных морозов, случившихся на севере Камчатки.