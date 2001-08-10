Владимир Якушев предложил Владимиру Путину присвоить почётное звание

Представленные города внесли большой вклад в Победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на заседании оргкомитета «Победа».

«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась ещё в 2020 и 2021 годах. С учётом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение «Единой России» о присвоении почётного звания семи указанным городам», - обратился Владимир Якушев к президенту.

Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почётного звания с самого её запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

«В городах, которым присвоено почётное звание, «Единая Россия» вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 «Городов трудовой доблести» в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», - рассказал секретарь Генсовета.

Также партия сформировала перечень объектов в «Городах трудовой доблести», связанных с подвигом тыла и фронта. Всего их по стране отфиксировано около 45 тысяч.

«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить её к празднованию 80-летия Победы», - сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.

«В 2021-2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвящённая Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», - заключил Владимир Якушев.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. Трудовой подвиг российских городов, его жителей неотделим от тех, кто сражался на фронте.

Представьте на мгновение, что было бы, если не было поставок орудия или продовольствия бойцам?

Наша общая победа – это умение собраться в единый кулак.

В свою очередь мы добились признания звания «Город трудовой доблести» для Охи, жители которой бесперебойно снабжали нефтью фронт.

И сейчас как раз то время, чтобы вспомнить наш исторический опыт и увековечить доблестный труд граждан нашей страны.

Конечно, сахалинцы и курильчане всем сердцем поддержат решение о признании городов Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Зеленодольск (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область – Кузбасс), Салехард (Ямало-Ненецкий АО) городами трудовой доблести», - отметила председатель Сахалинской областной думы, заместитель секретаря Сахалинского регионального отделения партии Елена Касьянова.