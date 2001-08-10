На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха между с. Старорусское и с. Тихое (28 - 128 км) ограничено движение пассажирского автотранспорта из-за метели, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Прекращено движение рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам:
- 112 - Южно-Сахалинск – Долинск;
- 502 - Южно-Сахалинск – Поронайск;
- 504 - Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский;
- 505 - Южно-Сахалинск – Быков;
- 507 - Южно-Сахалинск – Смирных;
- 509 - Южно-Сахалинск – Вахрушев;
- 510 - Южно-Сахалинск – Макаров;
- 523 - Южно-Сахалинск – Углегорск;
- 525 - Южно-Сахалинск – Красногорск;
- 527 - Южно-Сахалинск – Шахтерск.
Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.
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