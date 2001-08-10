Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2025
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10:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта

На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха между с. Старорусское и с. Тихое (28 - 128 км) ограничено движение пассажирского автотранспорта из-за метели, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Прекращено движение рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам:

- 112 - Южно-Сахалинск – Долинск;

- 502 - Южно-Сахалинск – Поронайск;

- 504 - Южно-Сахалинск - Александровск-Сахалинский;

- 505 - Южно-Сахалинск – Быков;

- 507 - Южно-Сахалинск – Смирных;

- 509 - Южно-Сахалинск – Вахрушев;

- 510 - Южно-Сахалинск – Макаров;

- 523 - Южно-Сахалинск – Углегорск;

- 525 - Южно-Сахалинск – Красногорск;

- 527 - Южно-Сахалинск – Шахтерск.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

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