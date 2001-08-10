В 2025 году сохранится высокий спрос на технологическое присоединение к сетям Сахалинэнерго
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ПАО «Сахалинэнерго» прогнозируют сохранение высокого спроса на технологическое присоединение к электрическим сетям компании в 2025 году, связанное с увеличением темпов строительства жилья, возведением социально значимых объектов, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Так, в 2024 году число заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям Сахалинэнерго выросло на 12% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в филиал «Распределительные сети» Сахалинэнерго для подключения к централизованному электроснабжению обратились 5055 заявителей, то в 2023 году – 4501. Наибольшее число заявок касалось подключения объектов мощностью до 15 кВт.
Наряду с подключением к электросетям объектов бытовых потребителей, Сахалинэнерго обеспечило дополнительные мощности для промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного строительства.
С начала года к электрическим сетям Сахалинэнерго подключены: 6 газовых котельных, насосная станция для теплоснабжения в г. Корсакове, водозаборные скважины в селе Онор Смирныховского района, спортивно-оздоровительный парк «Янтарный» в г. Долинске, лечебный корпус консультативно-диагностического центра в г. Южно-Сахалинске, спортивный комплекс в с. Ильинское Томаринского района, центр культурного развития в Шахтерске Углегорского района, дополнительное здание школы в планировочном районе Луговое г. Южно-Сахалинска, легкоатлетический манеж в областном центре, Сахалинский агропромышленный парк.
Напомним, для удобства заявителей на сайте Сахалинэнерго расположен портал «Технологическое присоединение», позволяющий подать заявку на подключение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Заявление и копии всех необходимых документов направляются в электронном виде.
В «Личном кабинете» специалисты компании размещают всю необходимую документацию — типовой проект договора, технические условия, счёт на оплату и проект договора на электроснабжение.
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