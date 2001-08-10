Завтра в южных районах Сахалина и Курил ожидается метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета ночью и утром 17 января 2025 года на территории Долинского и Корсаковского районов прогнозируется снег, местами сильный, ветер на побережьях 12-17 м/с, метель.

Также 17 января 2025 года на территории Южно-Курильского района прогнозируется днем сильный снег, ветер 20-25 м/с, метель.

В администрации муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением комплекса неблагоприятного явления, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.