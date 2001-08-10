Тихоокеанское
информационное агентство
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12:28, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине с военнослужащими провели занятия по инженерной подготовке

На Сахалине с военнослужащими провели занятия по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», с военнослужащими мотострелковых подразделений, которые подписали свои первые контракты, провели теоретические и практические занятия по инженерной подготовке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Во время занятий обучаемые изучили основы инженерного дела, различные виды мин и минных заграждений.

Отдельная и самая объёмная тема занятий была уделена инженерным боеприпасам и их классификации, а также способам установки и обнаружения.

Военнослужащие на практике попробовали один из способов установки противопехотных мин, а также методы их обезвреживания.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта, полученного в зоне проведения СВО.

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