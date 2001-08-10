Каждый пятый офисный сотрудник на Сахалине не готов к встрече с киберпреступниками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, и портал по поиску работы SuperJob провели совместное исследование, посвященное обучению основам информационной безопасности в российских компаниях. 21% офисных работников отметили, что никогда не проходили подобный инструктаж.
Представители HR-служб более половины компаний утверждают, что проводили инструктаж по информационной безопасности в течение прошедшего года. При этом в 30% организаций сотрудников обучали менее чем полгода назад. В каждой десятой компании персонал последний раз инструктировали в 2022 или 2023 годах, а в 2% — до 2022 года. Почти 10% представителей бизнеса сообщили, что обучение основам кибербезопасности еще ни разу не проводилось, а четверть — затруднились с ответом или не смогли вспомнить последний инструктаж.
Согласно опросу самих офисных сотрудников, 36% из них проходили инструктаж по защите информации менее шести месяцев назад, 20% — от полугода до года назад, 7% — более года назад, а 3% — более двух лет назад. Каждый пятый утверждает, что никогда не проходил такого обучения.
Офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по пятибалльной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично). Однако увереннее остальных чувствуют себя те, кто проходил обучение недавно (менее 6 месяцев назад): их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности — 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.
В опросе сервиса по поиску работы SuperJob и МТС Линк участвовали представители 1000 компаний (менеджеры по персоналу и другие специалисты, ответственные за подбор персонала) и 1600 имеющих работу офисных сотрудников, чьи обязанности связаны с получением и/или распространением информации и персональных данных.
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