В сахалинской природоохранной прокуратуре пройдет приём предпринимателей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии прокуратуры Сахалинской области Атаманов Игорь Ростиславович 20 января 2025 года с 11.00 час. в помещении Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры проведёт личный приём предпринимателей области по вопросам охраны окружающей среды, природопользования, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 283).
Записаться на прием можно в рабочее время в природоохранной прокуратуре, по телефону 8(4242) 246-386, а также по телефону прокуратуры области 8 (4242) 494-588.
Запись осуществляется по 19 января 2025 года.
Желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Субъекты предпринимательской деятельности могут обратиться по вопросам нарушения их прав со стороны органов власти и местного самоуправления по вопросам в сфере природопользования.
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