Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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17:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В камчатском Вилючинске заметили медведя

В камчатском Вилючинске заметили медведя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Вилючинского городского округа заметили медвежонка, сообщает ИА "Кам24", ссылаясь на сообщения администрации ВГО.

Животное видели на Дальнем озере. Подробности выясняются. Пока неизвестно, что привело детёныша к людскому жилью и где находится его мама.

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