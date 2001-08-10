17:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В камчатском Вилючинске заметили медведя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Вилючинского городского округа заметили медвежонка, сообщает ИА "Кам24", ссылаясь на сообщения администрации ВГО.
Животное видели на Дальнем озере. Подробности выясняются. Пока неизвестно, что привело детёныша к людскому жилью и где находится его мама.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня Иностранец на Сахалине сдавал в аренду несуществующие квартиры
09:50 Сегодня За сутки на Сахалине задержали 9 пьяных водителей и 13 – без прав
12:19 Сегодня Амурское село закрыто на карантин из-за бешенства
10:52 Сегодня Несчастный случай: названы причины гибели чиновника из Владивостока в Таиланде
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
12:24 9 Января Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
10:26 9 Января В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
09:08 14 Января Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
Выбор редакции
- 14:15 Сегодня Сахалинцев зовут на фотовыставку Артема Удодова
- 10:35 Вчера Более тысячи старшеклассников и студентов Сахалинской области прошли обучение пенсионной грамотности
- 17:22 14 Января Сахалинцы научили китайцев русским-народным танцам
- 14:39 13 Января На Сахалине для 50 китайских спортсменов провели мастер-классы по русским игрушкам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?