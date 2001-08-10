Тихоокеанское
информационное агентство
16 Января 2025
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16:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области проживают 372 930 избирателей

В Сахалинской области проживают 372 930 избирателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирательная комиссия Сахалинской области уточнила сведения о численности избирателей на территории области, рассказали ТИА "Острова" в избиркоме.

 По состоянию на 1 января 2025 года численность избирателей составила 372930 человек.

 Муниципальным образованием с самым большим количеством избирателей 150076 человек традиционно остается городской округ «Город Южно-Сахалинск». В Северо-Курильском муниципальном округе зафиксировано наименьше количество избирателей – 1632 человека.

 Число избирателей в Сахалинской области уточняется дважды в год – по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. По сравнению с предыдущим уточнением данных на 1 июля 2024 года численность избирателей в Сахалинской области выросла на 398 человек.

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