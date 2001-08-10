На Сахалине механики-водители совершенствуют навыки вождения боевых машин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Механики-водители армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) приступили к вождению боевых машин МТЛБ в условиях низких температур и сложной пересеченной местности Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Перед практикой были проведены теоретические занятия на знание алгоритмов действия при возникновении внештатных ситуаций. Также военнослужащие продемонстрировали свои знания технического устройства машин.
Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО на специально подготовленном танкодроме военнослужащие преодолевали минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъемы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.
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