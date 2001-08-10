Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2025
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18:04, | Новости общества Сахалина и Курил

На территории Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления

На территории Сахалинской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 января на территории Томаринского, Невельского, Холмского районов прогнозируется снег, на побережьях ветер 15-20 м/с, метель.

Кроме этого, 15 января на территории Долинского, Холмского, Невельского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется лавинная опасность, сообщает региональный противолавинный центр Сахалинского УГМС.

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