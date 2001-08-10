Назначен Охинский городской прокурор Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 09.01.2025 № 1-к Охинским городским прокурором Сахалинской области назначен младший советник юстиции Остапенко Александр Александрович, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Александр Александрович родился в 1989 г. В 2011 году окончил ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет». В органах прокуратуры работает с июня 2014 года.

Остапенко А.А. начал службу в органах прокуратуры с должности помощника Дальнереченского межрайонного прокурора Приморского края, затем последовательно занимал должности прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Приморского края, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах внутренних дел, ФССП России и МЧС России управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах внутренних дел, ФССП России и МЧС России управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области, заместителя Холмского городского прокурора Сахалинской области, заместителя Невельского городского прокурора Сахалинской области, Невельского городского прокурора Сахалинской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурором Сахалинской области.