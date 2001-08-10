26% мужчин из Южно-Сахалинска уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях.
Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (26% против 18% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. 16% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 27% мужчин и 20% женщин.
Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (73% против 61% мужчин). Мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым подругам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!»
Как оценивают поведение второй половины более успешные в карьере южносахалинцы? Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (66% против 51%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.
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Время проведения: 9 декабря 2024 года — 9 января 2025 года
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