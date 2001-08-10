В Поронайске состоится личный приём участников СВО, членов их семей, и предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области Демидов Дмитрий Викторович 24 января 2025 года проведёт личный приём граждан – участников специальной военной операции и членов их семей, а также предпринимателей, проживающих на территории Поронайского района, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

В случае неблагоприятных погодных условий приём граждан будет осуществляться посредством видео-конференц-связи.

Начало приема в 14.00 час.

Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения Поронайской городской прокуратуры (г. Поронайск, ул. Комсомольская, 11).

Записаться на приём можно в рабочее время в городской прокуратуре, по телефону 8(42431) 5-27-02, а также по телефону прокуратуры области 8 (4242) 49- 45-88.

Запись осуществляется до 23 января 2025 года.

Гражданам, желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На личном приёме участники СВО и члены их семей, представители могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона, в том трудовых и жилищных прав, прав на предоставление мер социальной поддержки и по другим социально значимым вопросам.

Субъекты предпринимательской деятельности могут обратиться по вопросам нарушения их прав со стороны органов власти и местного самоуправления, наличия задолженности по государственным и муниципальным контрактам, и по иным вопросам.