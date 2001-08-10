На Сахалине гранатометчики осваивают РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне «Троицкий» перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики совершенствуют свои навыки стрельбы из РПГ-7В с приспособлением для учебной стрельбы (ПУС), поражение мишеней осуществляется с использованием патрона калибра 7,62 мм, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе полевых занятий военнослужащие научатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника на дальностях от 200 до 500 метров.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).