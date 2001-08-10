В Аниве пройдёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель прокурора Сахалинской области Дмитрий Николаевич Мурашко 23 января 2025 года в 15.00 час. проведёт личный приём мобилизованных граждан, добровольцев, военнослужащих – участников Специальной военной операции их представителей и членов семей, а также предпринимателей Анивского района, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Приём будет осуществляться согласно предварительной записи по месту нахождения прокуратуры Анивского района (г. Анива, ул. Ленина, д. 23).

Записаться на приём можно в рабочее время в прокуратуре районам, а также по телефонам 8 (42441) 4-10-70, 4-03-23 и 8 (4242) 49-45-88.

Лицам, желающим обратиться на приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При обращении на личный прием граждане могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях их прав.