10:11, | Новости общества Сахалина и Курил
В 100 лучших фото России вошли две фотографии из Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2ГИС представил 100 лучших фото России, добавленных пользователями на карты в 2024 году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса.
Фото выбрал искусственный интеллект из более чем шести млн фото. На снимках - природные достопримечательности и шедевры архитектуры, парки и набережные, туристические точки и другие интересные места.
В проект "100 кадров года" вошли фотографии из 34 регионов. Больше всего фотографий нейросеть выбрала в Москве (8), Петропавловске-Камчатском (6), Санкт-Петербурге (6).
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Новости общества Сахалина и Курил
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