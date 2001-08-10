В 100 лучших фото России вошли две фотографии из Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2ГИС представил 100 лучших фото России, добавленных пользователями на карты в 2024 году, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сервиса.

Фото выбрал искусственный интеллект из более чем шести млн фото. На снимках - природные достопримечательности и шедевры архитектуры, парки и набережные, туристические точки и другие интересные места.

В проект "100 кадров года" вошли фотографии из 34 регионов. Больше всего фотографий нейросеть выбрала в Москве (8), Петропавловске-Камчатском (6), Санкт-Петербурге (6).