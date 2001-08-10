Опубликованы вакансии на Сахалине с зарплатой свыше 100 000 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты hh.ru, российской рекрутинговой онлайн-платформы выяснили, кем нужно работать в Сахалинской области, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей и более, при этом, не уезжая на вахту.

На 14 января 2025 в Сахалинской области открыто более 500 вакансий с предлагаемой заработной платой в 100 тысяч рублей и выше. 16% из них предполагают вахтовую занятость.

Чаще всего на заработок в 100 тысяч рублей могут рассчитывать водители (8% от всех «дорогих» вакансий в регионе) и менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами (7%).

На какой работе в Сахалинской области можно зарабатывать 100 тысяч рублей, не уезжая на вахту (топ-10 января 2025)

Кладовщик-грузчик - от 90 000 до 100 000 ₽ на руки;

Сетевой инженер - от 350 000 ₽ на руки;

Директор аптечной сети - от 300 000 ₽ до вычета налогов;

Руководитель розничной сети/операционный директор - от 300 000 ₽ до вычета налогов;

Агент по недвижимости - от 165 000 до 350 000 ₽ на руки;

Инженер-конструктор, от 157 470 до 323 640 ₽ на руки;

Материаловед по металлам - от 196 620 до 281 880 ₽ на руки;

Агент по банкротству - от 200 000 ₽ на руки;

Производитель работ - от 200 000 ₽ на руки;

Менеджер по продажам корпусной мебели - от 200 000 ₽ до вычета налогов.