Жители Южно-Сахалинска рассказали, чем занимаются в дороге на работу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коротать время в дороге на работу горожанам помогают книги, музыка и сон. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, тратящие на дорогу до работы в общественном или служебном транспорте более 30 минут ежедневно.

У жителей Южно-Сахалинска самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (29% опрошенных). На втором месте — музыка (13%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 11%). 8% заняты просмотром фильмов или сериалов. 7% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 6% листают соцсети. 5% играют в телефоне. Еще 4% проверяют электронную почту. 2% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.

Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

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Время проведения: 20 декабря 2024 года — 9 января 2025 года