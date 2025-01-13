ВТБ завершил интеграцию офисной сети "Открытия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: пресс-служба ВТБ
ВТБ завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд. Интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России.
«Мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе к нашим клиентам», – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.
Первые отделения «Открытия» сменили вывеску на ВТБ в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023, последнее – 27 декабря в Анапе. Больше всего офисов «Открытия» перешло в сеть ВТБ в Центральном федеральном округе – 61 отделение, 59 в Уральском ФО и 41 в Приволжском ФО.
В 2024 году ВТБ расширил офисную сеть на все регионы страны. География присутствия банка выросла с 79 до 89 регионов. Всего сеть выросла более чем на 370 офисов и превышает 1,6 тыс. отделений.
Кроме того, в рамках развития доступности финансовых услуг ВТБ расширяет географию выездного сервиса. На сегодняшний день розничные и бизнес-клиенты могут воспользоваться доставкой банковских продуктов и услуг, включая дебетовые, зарплатные, кредитные карты, оформить накопительные счета и вклады, подключить программу лояльности. География сервиса с начала года выросла более чем в 30 раз до 4,6 тыс. населенных пунктов и доступна свыше 121 млн клиентов банка.
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