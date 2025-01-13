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13:28, 13 Января 2025 | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке началась охотоморская путина сезона "А"

На Камчатке началась охотоморская путина сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На промысел минтая и сельди вышли камчатские рыбаки. На полуострове началась охотоморская путина сезона «А». Работа продлится до апреля, сообщает ТК "41 Регион".

Как рассказали в Росрыболовстве, во время этой рыбалки производится до 80% годового объёма вылова минтая.

В Охотском море добывают около 800 тысяч тонн рыбы, в Северо-Охотоморской подзоне - около 150 тысяч тонн сельди. Каждый год на промысел выходят около ста судов крупно- и среднетоннажного флота.

В этом году рыбакам предстоит добыть 1Ю1 миллиона тонн минтая, в Северо-Охотоморской подзоне - 310 тысяч тонн сельди. Активная фаза промысла минтая завершится в начале апреля, сельди - в середине.

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